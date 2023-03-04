Курьера поймали с 800-летней мумией в охлаждающей сумке: как он это объяснил

Мумию, которой примерно от 600 до 800 лет, обнаружили в рюкзаке одного курьера, работавшего в компании по доставке в регионе Пуно, вблизи Боливии. Полиция задержала трех молодых людей, перевозивших ее. Инцидент произошел, когда те распивали алкогольные напитки.

Об этом пишет Ancient Origins.

Курьер имел коробку для доставки от компании. В ней же полиция обнаружила человеческие останки, окутанные мягкой кожей, как у мумий, расположенные в позе эмбриона.

Молодой человек назвал мумию "своей духовной подругой", ведь некоторый период жил с ней вместе. Сами же останки вроде бы принадлежали его отцу и обычно находились в коробке у телевизора. Как именно мумия оказалась у него, точно неизвестно.

Министерство культуры заявило, что останки, классифицированные как историческое достояние, удалось идентифицировать. Это мумифицированный взрослый мужчина, вероятно, из восточного региона Пуно. Предварительно ему было 45 лет, а рост составил около 1,51 м.

По оценкам экспертов, останкам было около 800 лет, а происходили они из района Патамбуко. Считается, что семья курьера владела ими около 30 лет.

Полиция конфисковала мумию и передала ее министерству. Сам курьер и его друзья задержаны и находятся под следствием из-за связи с вероятными преступлениями против культурного наследия страны.

Напомним, в США арестовали 76-летнего мужчину, который длительное время прятал в своем доме труп сестры.

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