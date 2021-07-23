Курьез в Белом Доме: у Байдена возникли трудности с раздачей памятных ручек разработчикам закона

Курьез в Белом Доме: у Байдена возникли трудности с раздачей памятных ручек разработчикам закона

Оказалось, что сувенирных ручек меньше, чем присутствующих.

Курьез в Белом Доме — у президента США Джо Байдена возникли трудности с раздачей памятных ручек.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Обычно, американские президенты дарят их в качестве сувениров тем, кто помогал разрабатывать законы, сразу после подписания документов. Джо Байден, который именно подписал очередной закон, хотел традиции соблюсти. Впрочем, оказалось, что сувенирных ручек меньше, чем присутствующих. Поэтому президент США сначала предложил отдать собственную. А, не найдя ее в кармане, — попросил у своего помощника.

Новости мира: у Джо Байдена возникли трудности с раздачей памятных ручек разработчикам закона

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