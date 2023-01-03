Курили марихуану: главные кандидаты в президенты Чехии сделали откровенное признание

Марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но хранение для личного использования было декриминализировано с 2010 года. В то же время в стране с 1 апреля 2013 года разрешен медицинский каннабис.
Лидеры гонки на пост президента Чехии экс-военный Петер Павел и экономистка Дануше Нерудова признались, что курили марихуану и даже были бы не против ее легализации.
Об этом главные кандидаты в президенты сказали во время предвыборных дебатов, которые 3 января проводил портал Blesk.
Так, Нерудова рассказала, что попробовала марихуану, учась еще в старших классах школы. В то же время Павел признался, что курил "траву" недавно в кругу друзей.
Павел также рассказал о случае, когда сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения, после чего на три месяца был лишен водительских прав. Еще один кандидат в президенты, сенатор Павел Фишер тоже поделился историей, как управлял авто после употребления алкоголя, но делал это за границей, где за такое не наказывают.
Остальные кандидаты в президенты Чехии тоже рассказывали о своих недостатках. Почти все из них, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признались, что употребляют брань.
Отметим, что экс-премьер Чехии Андрей Бабиш отказался от участия в дебатах. Он занимает второе место среди лидеров президентской гонки.
По данным агентства Median по состоянию на конец декабря, среди кандидатов на пост президента Чехии лидирует Петер Павел (28,7% голосов), Бабиш (28,5%) и Нерудова (25,1%). Остальные кандидаты не набирают более 5%.
Добавим, первый тур президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости — 27-28 января.
Напомним, в декабре в чешской столице Праге установили памятник президенту России Владимиру Путину в виде гоблина, держащего газовый кран.
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