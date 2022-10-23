"Курили": в Перми взорвался пороховый завод, где производили боеприпасы

Согласно сообщениям, в российских соцсетях в Перми взорвался пороховой завод.
Речь идет о том, что в одном из цехов вспыхнул пожар, который составил 20 квадратных метров. Через час после пожара нашли тела двух погибших. На месте ЧС работали пожарные предприятия.
Позже появилась информация, что на заводе под завалами находятся еще четыре человека. Также подтвердили сообщение о двух погибших.
Заметим, что именно Персидский пороховой завод работал в три смены, чтобы произвести боеприпасы для войны.
"Топ на ночь! В Перми закурили на пороховом заводе", – иронично комментируют сообщения в социальных сетях.
Интересно, что два дня назад в районе порохового завода уже видели огромный столб дыма. Тогда на предприятии сказали, что проводят плановые испытания и все под контролем.
Напомним, что ранее в Курской области РФ произошел "хлопок" на электрической подстанции: загорелся трансформатор.
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