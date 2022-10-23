"Курили": в Перми взорвался пороховый завод, где производили боеприпасы

Речь идет о том, что в одном из цехов вспыхнул пожар, который составил 20 квадратных метров. Через час после пожара нашли тела двух погибших. На месте ЧС работали пожарные предприятия.

Позже появилась информация, что на заводе под завалами находятся еще четыре человека. Также подтвердили сообщение о двух погибших.

Заметим, что именно Персидский пороховой завод работал в три смены, чтобы произвести боеприпасы для войны.

Фото: Фото из социальных сетей

"Топ на ночь! В Перми закурили на пороховом заводе", – иронично комментируют сообщения в социальных сетях.

Интересно, что два дня назад в районе порохового завода уже видели огромный столб дыма. Тогда на предприятии сказали, что проводят плановые испытания и все под контролем.

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Напомним, что ранее в Курской области РФ произошел "хлопок" на электрической подстанции: загорелся трансформатор.

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