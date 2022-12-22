"Курочка по зернышку клюет": что сказал Путин об интенсивности боевых действий в Украине

По словам диктатора, война в Украине — "вынужденная и необходимая мера".

Глава Кремля Владимир Путин, начавший войну против Украины и убивший уже тысячи человек, цинично в очередной раз заявил, что "спецоперация — это вынужденная мера". Он также поднял вопрос о ее темпах.

Об этом шла речь 22 декабря на пресс-конференции после заседания Госсовета в Москве.

"Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет", — отметил он.

По его словам, "воины РФ в специальной военной операции добиваются того, что нужно стране". Правда, не уточнил, чего именно. Однако добавил, что "специальная военная операция — вынужденная и необходимая мера, поэтому нужно быть благодарными российским воинам".

Кто именно заставил главу Кремля сделать такой "вынужденный и необходимый" шаг, а также, за что нужно благодарить воинов-россиян, тоже осталось загадкой.

"Чем быстрее закончится конфликт в Украине, тем лучше", — подытожил свой спич о "спецоперации" диктатор.

Напомним, что президент России Владимир Путин тратит все больше бюджетных средств России на войну против Украины.

Между тем, в Литве отметили, единственное, что может остановить главу Кремля в намерениях захватить Украину, — это оружие.

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