Курорт в Алжире всколыхнул скандал из-за плавок: в чем дело

Алжирский пляж / © Associated Press

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Живописный прибрежный городок Четайби в Алжире, известный своими захватывающими пейзажами Средиземного моря, неожиданно оказался в центре культурного противостояния — из-за выбора мужского пляжного наряда.

Об этом пишет Independent.

Этот город с населением около 8 000 человек уже давно привлекает туристов благодаря прозрачным водам, скалистым побережьям и зеленым холмам. Каждый год в летний сезон сюда съезжаются тысячи отдыхающих, и именно туризм является главной движущей силой местной экономики. Это способствовало формированию открытой и гостеприимной атмосферы.

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«Настроение здесь теплое, гостеприимное, красочное и оживленное — никакой враждебности к отдыхающим, ни в словах, ни во взглядах. У людей здесь есть традиция гостеприимства», — поделился местный житель Салах Эдин Бей.

Впрочем, в начале июля ситуация резко изменилась — неожиданное решение мэра Четайби вызвало недоумение как среди туристов, так и у местного бизнеса. Согласно указу городского головы, было запрещено ношение бермудов на пляже. Такую одежду сочли «неприличной» на фоне более длинных и свободных шорт, которые больше соответствуют традиционному представлению о скромности.

«Такое летнее одеяние возмущает население, оно противоречит моральным ценностям нашего общества и чувству приличия. Люди больше не могут терпеть, когда иностранцы разгуливают по улицам в неприличной одежде«, — говорится в заявлении мэра Лаячи Аллау.

Распоряжение сразу же вызвало волну критики, в частности со стороны чиновников областного центра Аннабы, которые обратились к мэру с требованием отменить запрет.

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Через два дня мэр отозвал указ. В публикации на Facebook Лаячи Аллау заверил, что его решение не было вызвано давлением со стороны исламистов, а лишь стремлением обеспечить «мир и спокойствие» как для местных жителей, так и для гостей.

Противоречия в алжирском обществе

Несмотря на быстрое решение, этот инцидент снова поднял на поверхность более глубокие противоречия в алжирском обществе, связанные с религией, идентичностью и правом на публичное пространство — в стране, где до сих пор отзывается память о гражданской войне 1990-х, унесшей, по оценкам, около 200 тыс. жизней. Ее причиной стала отмена армией выборов в 1991 году, победу на которых одерживала исламистская партия.

Хотя так называемое «черное десятилетие» давно завершилось, напряжение между политическим исламом и поддерживаемым военными секулярным государством до сих пор сохраняется.

"Хотя исламисты проиграли войну в 1990-х, они не отказались от своей навязчивой и вмешивающейся идеологической программы, которая постепенно укоренилась в обществе», — отметил социолог Редуан Буджемаа.

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Для некоторых споры о пляжной одежде напоминают времена, когда исламистские органы местного самоуправления пытались трансформировать публичную жизнь в соответствии с религиозными нормами.

Среди многих жителей Алжира, особенно в социально уязвимых регионах, политический ислам сохраняет популярность — не столько из-за радикальных убеждений, сколько как форма протеста против коррупции, социального неравенства и недоверия к власти. Несмотря на слабые результаты на выборах, исламистские партии активно влияют на повседневную жизнь, заполняя вакуум в сфере морали и социальной поддержки.

К слову, британские туристки рассказали о темной стороне «райского» курорта на Бали. Вместо живописных пейзажей они увидели грязь, переполненные улицы, заброшенные здания и жестокое обращение с животными.