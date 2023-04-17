"Курск перехватил эстафету Белгорода": в районе слышны громкие звуки, похожие на взрывы

Подробности ситуации устанавливаются.
Не успела отшуметь "бавовна" в Белгороде, как стало известно об инциденте в Курске.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о громких звуках, похожих на взрывы в Глушковском районе.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!
"Произошел взрыв в Курской области", — пишут в соцсетях.
Пока официальной информации от местных властей нет. Подробности ситуации уточняются.
В социальных сетях сразу отреагировали на вероятную «бавовну»: «Курск перехватил эстафету Белгорода».
Напомним, что "в Белгороде избрали нового Папу": в соцсетях иронически отреагировали на "прилет" в городе.
Напомним, что ранее в российском Курске упразднили парад на 9 мая.
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