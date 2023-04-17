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"Курск перехватил эстафету Белгорода": в районе слышны громкие звуки, похожие на взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
562
Время на прочтение
1 мин
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"Курск перехватил эстафету Белгорода": в районе слышны громкие звуки, похожие на взрывы

Фото: ТСН.ua

Подробности ситуации устанавливаются.

Не успела отшуметь "бавовна" в Белгороде, как стало известно об инциденте в Курске.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о громких звуках, похожих на взрывы в Глушковском районе.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!

"Произошел взрыв в Курской области", — пишут в соцсетях.

Пока официальной информации от местных властей нет. Подробности ситуации уточняются.

В социальных сетях сразу отреагировали на вероятную «бавовну»: «Курск перехватил эстафету Белгорода».

Напомним, что "в Белгороде избрали нового Папу": в соцсетях иронически отреагировали на "прилет" в городе.

Напомним, что ранее в российском Курске упразднили парад на 9 мая.

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Дата публикации
Просмотры
562
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