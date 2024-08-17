Курская операция: эксперт назвал регионы РФ, в которых могут начаться такие же события

Украина граничит с пятью областями агрессорки Российской Федерации. Там тоже не исключены подобные события.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Роман Свитан во время чата в "Главреде".

"Не только в Белгородской, но и в Брянской области. Украина граничит с пятью областями России: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что российские Воронежская и Ростовская области имеют границу с Донбассом.

"Вот те три области РФ, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями, могут ожидать таких же событий, как сейчас разворачиваются на Курщине, на все 600 км границы", — высказался Свитан.

По словам эксперта, в настоящее время РФ не в состоянии остановить движение украинской армии в Курской области. Но такой сценарий возможен, если Кремль перебросит туда боеспособные подразделения с восточного фронта. Впрочем, если РФ перебросит недостаточное количество войск, то ВСУ могут развить наступление не только в Курской, но и в Брянской, а также в Белгородской областях. Тогда появится возможность ударить в тыл русским войскам в Волчанске со стороны Белгорода.

Напомним, издание Bild пишет, что диктатор РФ Владимир Путин шокирован прорывом и наступлением ВСУ в Курской области. Поэтому остановить украинское наступление Москва пока не может.

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