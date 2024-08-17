Курская операция обнаружила "настоящих друзей" Кремля: кто поддержал Россию

Лишь одна страна заявила о поддержке России после украинского прорыва в Курщине, правда, только на словах.

Среди всех государств и организаций, которых в Кремле считают дружественными, наступление украинских сил на территорию Курской области РФ осудила только Сирия. Большинство "друзей" России молчат.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Несмотря на то, что вторжение ВСУ в Курскую область стало первым нарушением государственных границ России со времен Второй мировой войны, это событие в "пророссийском лагере" стран мира как будто "не замечают".

На этом фоне реакция Сирии исключительна. Вероятно, сирийский диктатор Башар Асад "не сдержался", потому что обязан кремлевскому режиму не только сохранением своей власти, но возможно, и своей жизнью.

"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленную на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, в том числе дети ", – заявили в сирийском МИД.

При этом в Сирии не предлагали России какой-либо помощи.

Китай "обратил внимание" на ситуацию в Курской области

В то же время МИД Китая неохотно прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. Китайские дипломаты заявили, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию".

"Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы призываем все стороны придерживаться трех принципов "охлаждения" ситуации", — подчеркнули в китайском МИД.

В Пекине объяснили, что под "охлаждением" ситуацию понимают:

предотвращение распространения боевых действий наружу (за пределы территории стран, являющихся сторонами конфликта);

избегание эскалации вооруженного конфликта;

недопущение провокаций, которые могут привести к усилению огня.

Лукашенко призывает "окончить драку"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу на этой неделе призвал Россию и Украину "прекратить драку" и начать мирные переговоры. По словам белорусского диктатора, война не нужна ни Украине, ни России, а подогревают конфликт "высокопоставленные особы американского происхождения".

Лукашенко добавил, что между Беларусью и Россией существуют соответствующие договоренности. Они предполагают, что Москва предоставит Минску поддержку и введет свои войска в случае агрессии против Беларуси. При этом Лукашенко удалось избежать обсуждения обязательств Белоруси в случае вторжения иностранных войск на территорию РФ.

ОДКБ "следит" за развитием ситуации на Курщине

Интересно, что страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в состав которой входит Российская Федерация, тоже не осудили действия Украины.

"Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности в установленные сроки реализует все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи", – говорится в публикации на сайте организации.

Напомним, польский экс военный считает, что Путин не будет выводить войска из Украины из-за оккупации "куска" России. По его мнению, захваченная ВСУ территория Курской области не имеет такой ценности, чтобы "торговаться" ею с россиянами.

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