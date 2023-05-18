Курскую область посетила "бавовна": есть пострадавшие и разрушения (фото)

В этот раз инцидент произошел в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Глушково.

В Курской области произошла "бавовна" 18 мая, причиной которой по разным версиям стала взрывчатка или обстрел.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт и российские Телеграмм-каналы.

По данным Старовойта, в поселке Глушково было якобы сброшено взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс. Пострадали два человека. При этом губернатор традиционно обвинил в этом ВСУ.

В то же время российские паблики заявляют о якобы "обстреле" поселка Глушково и "серии ударов" по нему. По данным Телеграмм-каналов, пострадало 12 человек.

Также опубликованы фото разрушений здания, в котором, в частности, выбиты окна.

В Курской области произошел "хлопок" в физкультурно-оздоровительном комплексе/Фото из российских Телеграмм-каналов

В результате "хлопка" в Курской области выбиты окна/Фото из российских Телеграмм-каналов

Фото с места "хлопка" в Курской области 18 мая/Фото из российских Телеграмм-каналов

Напомним, украинские пилоты отряда ударных беспилотных комплексов "Вий" летают и на Курск, и на Белгород, и даже на Воронеж. Благодаря точечным ударам снижается плотность обстрелов россиянами украинской территории. Пилоты дронов ищут и уничтожают вражескую технику и личный состав оккупантов.

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