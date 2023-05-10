Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курскую область снова посетила "бавовна" – "работал ПВО": фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
567
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курскую область снова посетила "бавовна" – "работал ПВО": фото

Курскую область снова посетил "хлопок". / Фото: Associated Press

В Курской области утром было громко, там заявили о сбитии дрона.

Утром 10 мая в Курской области РФ раздавались взрывы. Власти области заявили о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, повреждения газовой трубы и фасада дома.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Курскую область снова посетил
Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт
Курскую область снова посетил
Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт
Курскую область снова посетил
Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт

Напомним, на днях в Ивановской области РФ ФСБ якобы ликвидировали "атаку" с применением дронов на военный аэродром и задержали украинских диверсантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
567
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация