Курскую область снова посетила "бавовна" – "работал ПВО": фото

В Курской области утром было громко, там заявили о сбитии дрона.

Утром 10 мая в Курской области РФ раздавались взрывы. Власти области заявили о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник под Курском. Обломки упали в селе Толмачево, повреждения газовой трубы и фасада дома.

"На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт

Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт

Курскую область снова посетил "хлопок". Фото: Роман Старовойт

Напомним, на днях в Ивановской области РФ ФСБ якобы ликвидировали "атаку" с применением дронов на военный аэродром и задержали украинских диверсантов.

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