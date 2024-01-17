Курт Волкер выразил уверенность, что Конгресс США утвердит помощь Украине

Большинство республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов поддерживают предоставление Украине помощи в 2024 году. Впрочем, споры продолжаются по другим вопросам.

Об этом заявил бывший представитель США по Украине Курт Волкер в статье Центра анализа европейской политики (СЕРА).

По его словам, не менее 75% членов Конгресса поддерживают пакет помощи. Кроме того, большинство республиканцев и демократов соглашаются с тем, что помощь Украине отвечает национальным интересам США.

Впрочем, отмечает Волкер, противоречия возникли по поводу того, как справиться с нелегальной иммиграцией из-за южной границы США. В декабре админграницы пересекали в среднем более 7000 мигрантов в день, в общей сложности 225 тыс. — это самый высокий месячный показатель за более чем 20 лет. И эта цифра – только те, кто прошел проверку. Это привело к серьезным кризисам и в пограничных штатах США – таких как Техас и Аризона, но и в крупных городах по всей стране.

"Еще одним усложняющим фактором стало отсутствие согласия относительно общего федерального бюджета на 2024 год, независимого от дополнительного пакета расходов на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу США, но гораздо больше его", — говорится в публикации.

Указано, что первоначальный набор бюджетных дедлайнов начал бы действовать в середине января и начале февраля, но давление временно уменьшилось после того, как Конгресс согласовал общий "верхний предел" расходов на 2024 год и перенес сроки на март. Это позволит законодателям сосредоточиться на вопросе южной границы, что разблокирует общий законопроект о дополнительных расходах.

"Три сенатора США — республиканец, демократ и независимый — ведут переговоры о компромиссном соглашении по расходам и политике на границе. Они утверждают, что достигли значительного прогресса, но некоторые вопросы все еще остаются. Они должны быть решены в течение следующих недели-двух, но это сложная политическая борьба с высокими ставками", – говорится в публикации.

По его словам, после утверждения соглашения в Сенате, в Палате представителей еще будут торговаться. Но пакет должен быть вынесен на голосование в обеих палатах и получить поддержку большинства. Это разблокирует помощь Украине и Израилю.

Как сообщалось, США официально приостановили помощь Украине. Это будет продолжаться до тех пор, пока американский Конгресс одобрит новое финансирование. Вашингтон предоставил последний пакет военной помощи, на который хватило денег. Речь идет о выделении 250 миллионов долларов, о чем объявили еще 27 декабря 2023 года.

Ранее президент США Джо Байден после заключения соглашения о финансировании правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

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