Кушнер хочет вернуть Россию за стол переговоров с НАТО: что задумали в США

НАТО – Россия / © ТСН.ua

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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривает возможность более широких переговоров между Россией и Европой о будущей системе безопасности. По данным СМИ, ориентиром для него стал бывший Совет Россия-НАТО. Однако европейские союзники настаивают: сначала нужно остановить войну в Украине, а потом уже договариваться с Москвой о безопасности континента.

Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

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По словам собеседников журналиста, Кушнер пытается соединить усилия по прекращению российско-украинской войны с более масштабными переговорами о будущей архитектуре безопасности Европы.

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Одним из возможных образцов для такого диалога считает Совет НАТО-Россия — формат сотрудничества, действовавший после холодной войны, но фактически прекративший работу после российской агрессии против Украины и оккупации Крыма 2014 года.

В то же время речь идет об использовании опыта этого формата, а не официально согласованном решении возобновить его деятельность.

Почему Европа не соглашается с подходом Кушнера

По информации WP, главное противоречие между американским и европейским подходами состоит в последовательности переговоров.

Кушнер стремится вести мирный процесс по Украине и обсуждение новой системы европейской безопасности параллельно. Европейские партнеры считают, что сначала необходимо достичь прекращения огня.

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«Мирное соглашение по Украине следует заключить до заключения соглашения о архитектуре безопасности», — пояснил один из европейских чиновников.

Другой собеседник признал, что предложенный подход создает для Европы риски. В то же время он убежден, что союзникам лучше участвовать в консультациях, чем оставаться в стороне.

По его словам, среди ведущих европейских государств сохраняется широкое единство по вопросу: переговоры с Россией о послевоенной безопасности должны начаться только после прекращения боевых действий в Украине.

Как на идею отреагировал Путин

По данным Игнатиуса, президент РФ Владимир Путин положительно воспринял идею общеевропейского плана безопасности во время встречи со спецпосланником США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Кушнер присоединился к этим переговорам через видеосвязь.

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Впоследствии, 5 ноября, Дональд Трамп встретился в Белом доме со специальным посланником Кремля Кириллом Дмитриевым.

После встречи американский президент заявил, что близок к заключению «прекрасного соглашения», которое будет касаться не только Украины, но всей Европы.

Однако автор The Washington Post считает такие заявления преждевременными. По его словам, разговоры с европейскими чиновниками свидетельствуют, что между сторонами остаются существенные разногласия.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби запланированы мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые темы предстоящей встречи и сообщил, что Киев уже передал американским партнерам свои предложения по поводу возможных результатов переговоров.

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Российскую делегацию, по заявлению Кремля, возглавит помощник Путина Владимир Мединский, уже представлявший РФ на переговорах в Женеве в феврале 2026 года. Аналитики ISW считают его возвращение в переговорный процесс негативным сигналом, поскольку ранее он, по их оценке, использовал переговоры для затягивания времени.

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