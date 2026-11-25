Джаред Кушнер и Путин / © Associated Press

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Зять президента США Дональда Трампа, участник мирных переговоров Джаред Кушнер заявил, что российский диктатор Владимир Путин заверил американскую сторону, что не намерен применять ядерное оружие. По его словам, в настоящее время глава Кремля демонстрирует сдержанность в войне против Украины.

Об этом Кушнер рассказал во время интервью о полномасштабной войне России против Украины, передает ClashReport.

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«Пока что Путин демонстрировал сдержанность. Он согласился не применять ядерное оружие, что, очевидно, является очень важным моментом, и заверил нас, что не намерен», — заявил Кушнер.

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«Хорошо организованный» Путин

В то же время он положительно отозвался о политических качествах российского президента и его подходе к переговорам.

По словам Кушнера, Путин «хорошо организован, тщательно готовится к встречам и глубоко понимает обсуждаемые вопросы».

«Президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он безусловно гроссмейстер политики. Он историческая фигура», — сказал Кушнер.

Он также добавил, что глава Кремля всегда приходит на встречи хорошо подготовленным, внимательно обдумывает вопросы и делает много заметок во время разговоров.

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«Совершенно очевидно, что у него очень глубокое понимание проблем. У него есть относительно их достаточно четкие взгляды», — отметил Кушнер.

Тем временем Россия снова прибегла к ядерному шантажу. В Кремле заявили о возможности применения ядерного оружия против Украины, а западные медиа сообщили о новых тревожных разработках Москвы в космической отрасли.

Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва до сих пор не использовала ядерный арсенал в войне против Украины только потому, что в этом якобы «не было прямой необходимости».

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что новые ядерные угрозы российских чиновников имеют конкретную политическую цель.

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