"Кусок г*вна, а не русский офицер": Соловьев набросился на Гиркина из-за "оскорбления" Путина (видео)

Российский ведущий пропагандистского телешоу Владимир Соловьев решил вступиться за президента государства-агрессора Владимира Путина, о котором пренебрежительно говорил в своем видеоблоге террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Фрагмент видео из его программы был опубликован в Сети.

Пропагандист Соловьев пообещал, что тем, кто позволяет себе оскорблять "нашего верховного главнокомандующего", настоящие "русские патриоты" этого "ни хрена не забудут". Примером пренебрежительного отношения к Путину он назвал Игоря Гиркина.

“Это ничтожество, которое до сих пор не может разобраться, кто он Гиркин или Стрелков... Который не смог найти передовую и теперь через губу (т.е. пренебрежительно, — ТСН.ua )... Ведет себя хуже чем укронацисты. Предатель. Какой ты русский офицер, если такое говоришь о верховном главнокомандующем. Ты кусок г*вна, а не русский офицер”, — заочно ругал кремлевский пропагандист росского террориста.

Соловьев напомнил Гиркину о том, что наемники группы "Вагнера" советовали ему идти воевать, но он выдвигал какие-то условия. Надо сказать, что пропагандист открыто называл войну в Украине войной, не маскируя ее словосочетанием "специальная военная операция", как того требует российское законодательство.

“Когда война закончится, многие вопросы можно задать. А когда страна воюет, а ты через губу... Вопрос, кто тебе эту губу так оттянул”, — заметил Соловьев.

Напомним, ранее Гиркин заявил, что Путин является "лидером нации по факту, пока не умрет или его не свергнут, или сам не скажет, что он "мухожук" и устал". Террорист сетовал, что диктатор создал такую политическую систему, что заменить его практически не кем.

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