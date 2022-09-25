Кыргызстан и Таджикистан на границе подписали протокол о прекращении конфликта

Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта.

Это произошло на границе между двумя государствами. Стороны договорились законсервировать четыре пограничных пункта, из-за которых произошел конфликт.

Об этом пишет Akipress.

Мирный протокол подписали глава КНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов. Государства законсервировали четыре пограничных пункта, из-за которых произошел вооруженный конфликт. Теперь там не могут находиться военные и гражданские.

"Посты полностью убираются и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского", — объяснили в Киргизии.

Жители, ранее эвакуированные, могут возвращаться домой.

Напомним, что на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, есть 1 погибший и 17 раненых. Конфликт произошел возле пункта по распределению воды "Главный".

Позже в киргизском Минздраве сообщили, что на границе с Таджикистаном количество раненых жителей Кыргызстана возросло до 26, двое погибли.

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