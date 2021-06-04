Кыргызстан обвиняет Таджикистан в провокации на границе: после вручили ноту

Дипломаты считают, что действия Душанбе нарушают достигнутые ранее договоренности по деэскалации напряжения.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило послу Таджикистана ноту протеста из-за появления военных на спорном участке границы в Ошской области и обвинило их в провокации.

Об этом в п пятницу, 4 июля, пишет "Sputnik Кыргызстан".

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Дипломаты считают, что действия Душанбе нарушают достигнутые ранее договоренности о деэскалации напряжения и могут привести к очередному обострению ситуации, применению силы. Они потребовали от таджикских пограничников демонтировать контейнер с неизвестным содержимым, установленный в ночь на 4 июня, а также отвести стянутую к границе технику и личный состав.

Как сообщалось, 28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными.

Обострения на таджикско-киргизской границе происходят периодически. Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан, читайте в материале ТСН.ua.

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