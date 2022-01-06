Кыргызстан отказался отправлять свои войска для "зачистки" митингующих в Казахстане

Кыргызстан отказался отправлять свои войска для "зачистки" митингующих в Казахстане

Пока известно, что войска в Кахастан направили Россия, Беларусь, Таджикистан.

Кыргызстан, входящий в страны-члены Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не будет направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

С таким заявлением выступил Эрбол Султанбаев, спикер президента страны, 6 января, передают "РИА Новости".

"Наши военные не будут привлечены ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане", — сказал спикер президента Кыргызсану.

Перед тем глава Кыргызстана Садыр Жапаров провел переговоры по ситуации в охваченном протестами Казахстане с Токаевым, Путиным и Пашиняном. В ходе разговора Султанбаев заверил, что их войска могут быть привлечены только для охраны стратегических объектов, а не для митингующих.

Известно, что в Казахстан, где продолжаются столкновения между правоохранителями и митингующими, свой домашний для "подавления" направили Россия, Беларусь, Таджикистан. В то же время пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ранее сообщал, что в Казахстан направили "Коллективные миротворческие силы" Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором десантники России садятся в грузовой самолет для отправки в Казахстан для подавления протестов в этой стране.

Заметим, что в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО.

Напомним, в Казахстане пятый дент продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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