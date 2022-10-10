Кыргызстан вслед за Арменией отказался от проведения учений ОДКБ

Власти Кыргызстана решили отменить учения войск стран Организации договора о коллективной безопасности на своей территории (ОДКБ).

Об этом информирует " Радио Азаттик ".

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Командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были состояться на территории Кыргызстана в октябре. Однако 14-17 сентября на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошло очередное масштабное столкновение военных обеих стран. В результате конфликта погибли 63 гражданина Кыргызстана, почти 200 получили ранения.

И Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ.

Также президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал в РФ на празднование юбилея Путина. На мероприятии должен был присутствовать глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее от участия в учениях отказались Казахстан и Армения. Последняя объяснила свое решение новым обострением на армяно-азербайджанской границе.

В Армении также происходили протесты с требованием выхода из ОДКБ, ведь Россия, которая тоже является членом Организации, не предоставила Еревану военную помощь в борьбе с Азербайджаном.

Что такое ОДКБ

Организация контракта коллективной сохранности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Между последними двумя периодически вспыхивают пограничные конфликты из-за отсутствия демаркации границы.

Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО.

Отметим, что согласно уставу этой организации, ОДКБ может использовать своих военных только на территории стран-участниц. В то время как Украина не является членом ОДКБ.

После полномасштабгого вторжения, когда Россия отмечала первые поражения, Путин требовал от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины.

Затем диктатор клянчил в этих странах военное вооружение и технику. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, из Казахстана в Россию уходили колонны военной техники.