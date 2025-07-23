Лабубу / © Associated Press

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В июле 2025 года рыночная стоимость китайского производителя дизайнерских игрушек Pop Mart выросла до $42,06 млрд. Это на $3,43 млрд больше, чем текущая капитализация российского газового гиганта «Газпром» — $38,63 млрд.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные на специализированном ресурсе Companies ranked by Market Cap.

Pop Mart известна серией коллекционных фигурок Labubu, которые продаются в формате «слепых коробок» — когда покупатель не знает, какую именно игрушку получит. Это вызывает ажиотаж среди коллекционеров и фанатов. Фигурки Labubu, в частности, стали всемирным трендом, а сама компания открыла магазины в десятках стран, в том числе в США, Японии, Южной Корее и странах ЕС.

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Между тем рыночная стоимость «Газпрома» продолжает снижаться. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, введения санкций со стороны Европейского Союза и краха газового транзита, компания потеряла основные экспортные рынки. В первом полугодии 2025 года Россия экспортировала лишь 8,33 млрд кубометров газа — это минимальный объем с 1970-х годов.

Из-за ограниченности альтернативных маршрутов поставок, таких как «Сила Сибири» или «Турецкий поток», значительная часть добытого газа остается неиспользованной.

Обещанные проекты вроде газового хаба в Турции так и остались на бумаге. Аналитики прогнозируют «Газпрому» до 15 трлн рублей потерь в ближайшее десятилетие. В результате «Газпром» уже зафиксировал более 1 трлн рублей убытков в ключевом направлении, несмотря на официальные отчеты о прибыли. Аналитики прогнозируют, что компания может потерять до 15 трлн рублей в следующие десять лет.

Зато Pop Mart продолжает расти. По данным за 2024 год, выручка компании увеличилась более чем на 30%.

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Напомним, ранее мы писали, что такое Лабубу и почему по ним все сходят с ума.