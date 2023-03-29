"Ладу" уже не дают: в РФ отцу погибшего оккупанта "передали на хранение" государственный флаг

Глава округа Папунин отметил, что россиянин "отдал жизнь за мир".

В российском городе Гай, что в Оренбургской области, родственникам погибшего солдата, "до конца исполнившего свой военный долг и отдавшего жизнь за мир", передали на хранение государственный флаг РФ.

Об этом рассказали в местной администрации.

По информации пропагандистов, 39-летний россиянин погиб на территории временно захваченной Донетчины.

Глава округа Олег Папунин и другие представители местной администрации во время похорон солдата отметили, что россиянин до конца исполнил свой военный долг и отдал жизнь за мир.

Как отмечают источники, погибшего оккупанта "проводили со всеми военными почестями". А его отцу "передали на хранение государственный флаг РФ".

Ранее один из таких россиян, "выполняющих свой долг", хвастался по телефону, как лично расстрелял на видео двух украинских военных, которые предварительно сложили свое оружие и просили не стрелять.

Тем временем оккупанты уже 9-й месяц пытаются захватить Бахмут на Донетчине. Наемники из ЧВК "Вагнер" больше неспособны самостоятельно обеспечивать наступление в районе города, поэтому вынуждены просить помощи у регулярных войск.

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