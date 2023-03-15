"Лады" закончились? В России вдове оккупанта с семью детьми заменят газовую плиту (фото)

После гибели захватчика власти помощи семье не предлагали и сейчас они живут на помощь для многодетной семьи.

В России вдове погибшего на войне против Украины Алексея Рубченкова заменят газовую плиту в связи со смертью мужа. Женщина осталась сама воспитывать семерых детей.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В ноябре 2022 года житель Ярославля добровольно отправился на войну против Украины и через два месяца его жена Екатерина с семью детьми узнали о гибели оккупанта.

Вдова рассказала, что до войны муж не был профессиональным военным, а работал продавцом в мебельном магазине и много времени посвящал религии.

Семья живет в панельной девятиэтажке с крохотной прихожей, потрепанным ковром, грязными диваном и шторами, оборванным линолеумом и ободранными стенами.

Екатерина рассказала, что после гибели мужа власти помощи не предлагали и сейчас семья живет на помощь для многодетной семьи. Выплаты за смерть мужа женщина тоже не получила.

"Нам сказали сразу, что все оформление длится месяца два, не меньше", – сказала Екатерина.

Отмечается, что помочь семье взялся путинский "Народный фронт". Только вот почему-то раньше за гибель мужчин на войне против Украины раздавали авто "Лада", а Екатерине с семью детьми "общественные деятели" заменят поломанную газовую плиту, счетчики и помогут с оформлением газовой книги.

Напомним, в феврале в российской Туве местные власти в селе Алдан-Маадыр отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.

Позже в Ленинградской области РФ родным погибших в войне захватчиков подарили пену для бритья и шампунь.

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