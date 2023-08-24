Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси активно демонтируют (спутниковые фото)

Куда могут везти эти палатки и оставили ли наемники "Вагнера" ​​на территорию Беларуси — неизвестно.

В селе Цель под Осиповичами в Беларуси активно демонтируют лагерь русских наемников "вагнеровцев". Как свидетельствуют спутниковые снимки, треть всех палаток уже убрали.

Об этом сообщает Беларуская служба Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

Как видно на снимках, лагерь занимает 273 жилых палаток, из которых 101 демонтировано. Демонтаж первых палаток начался примерно 1 августа. На спутниковом снимке от 14 августа видны деревянные нары для живших там солдат.

Как свидетельствует фото за 23 августа, лагерь в северной части сократился примерно на 65 палаток, было около 129. В лагере в западной части разобрано около 27, было около 64. В центральной части военного городка не хватало около 9 палаток из примерно 80.

Куда могут везти эти палатки и оставили ли наемники "Вагнера" ​​на территорию Беларуси — неизвестно. На спутниковых снимках, которые доступны изданию, не видно формирования подобных палаточных городков на территории других беларуских полигонов или воинских частей.

Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси. ФОТО: Planet Labs

Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси. ФОТО: Planet Labs

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