16 колесных гаубиц "Зузана-2" должны быть доставлены в Киев на следующий год, сообщила она в отчете из Берлина.

Сразу после возвращения из Украины федеральное министерство обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила о новых поставках оружия Украине, а также назвала взятие Лимана Донецкой области огромным успехом для Украины, однако отметила, что поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом она сказала в комментарии Tagesschau.

"Мы будем продолжать привлекаться разными способами, как мы делали это до сих пор с партнерами", — сказала она.

Также министерша сообщила о том, что Германия в следующем, 2023 году, поставить Украине 16 систем колесной гаубицы "Зузана", которая финансируется Германией совместно с Данией и Норвегией и производится в Словакии.

Источник отмечает, что нонсированная поставка колесной гаубицы Zuzana 2 стоит 93 млн. евро.

Напомним, во время своего выступления Путин обвинил США в оккупации Германии, Японии и Корее.