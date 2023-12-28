Ланде: что известно об уникальной деревне, где все жители страдают деменцией (фото)

Это эксперимент во Франции, целью которого является выяснить, может ли снятие стресса у людей с болезнью Альцгеймера помочь замедлить прогресс болезни.

На юго-западе Франции есть уникальная деревня, где все жители страдают деменцией.

Об этом пишет BBC.

В селе Ланде самому старшему жителю 102 года, а самому младшему — 40. Магазин на главной площади может показаться обычным, и в нем есть все необходимое, но он не требует денег, поэтому никому не нужно помнить о своем бумажнике. Кроме магазина и ресторана, жителям села предлагается посещать театр и принимать участие в различных мероприятиях.

Village Landais – это эксперимент, призванный выяснить, может ли снятие стресса у людей с болезнью Альцгеймера помочь замедлить прогресс болезни.

Село Ланде / Фото: BBC

Эксперимент проводит группа исследователей из Университета Бордо под руководством профессора Элен Амиевой, которая приезжает каждые шесть месяцев, чтобы пообщаться с жителями и следить за прогрессом заболевания.

Здесь нет установленных часов для встреч, покупок и уборки, "просто мягкий ритм, который дает жителям села больше свободы".

Элен Амиева / Фото: BBC

Профессор говорит, что семьи чувствуют себя менее виноватыми, зная, что их родственники живут в селе. Она сказала: "То, что мы привыкли видеть, когда люди входят в учреждение – это ускоренное снижение когнитивных функций – в этом учреждении этого не наблюдается. Мы видим своеобразную очень плавную эволюцию. У нас есть некоторые причины считать, что такие учреждения могут влиять на траекторию клинических результатов".

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Дочь одной жительницы, Доминик, сказала: "Я спокойна, потому что знаю, что она спокойна и в безопасности. Когда я ухожу от нее, я чувствую облегчение. Когда я приезжаю, я вроде бы просто у нее дома — я дома с мамой".

Доминик с мамой / Фото: BBC

Жители платят ежегодную плату в размере 28 000 евро по сравнению с примерно 20 000 евро за более традиционный дом престарелых. Однако региональное французское правительство заплатило 19 млн евро за создание села. Здесь около 120 жителей села и столько же медицинских работников, в том числе волонтеров.

Напомним, блогер посетил секретный курорт миллиардеров. Где он расположен и как выглядит.

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