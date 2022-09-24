Лаосу приготовиться: Лавров на Генассамблее ООН допустил странную оговорку (видео)

В своем выступлении в ООН министр иностранных дел России назвал Луганскую область Лаоской.

В субботу, 24 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД РФ Сергей Лавров во время пересчета украинских регионов первой из областей назвал Лаосскую.

Оговорку министра транслировали в прямом эфире.

"Сейчас Запад закатил истерику из-за референдумов, которые проходят в Лаосской... и... в... Луганской области", — запираясь, читал из бумажки Лавров.

Очевидно, потеряв ориентацию в пространстве, министр иностранных дел России в перечне областей, в которых оккупанты проводят свои плебисциты, кроме Донецкой области, назвал также Харьковскую (очевидно, вместо Херсонской) и с большим трудом произнес название Запорожской области, которая в него сначала превратилась в Запорожную.

Псевдореферендумы, которые проходят в оккупированных областях Украины, Лавров цинично назвал реакцией на призыв Зеленского к россиянам "убираться из Украины", словно забыв о присутствии российских солдат, под дулами которых проводят эти незаконные плебисциты.

Представители Лаосской народно-демократической республики, которая с 1955 года является членом ООН, пока не отреагировали на этот пассаж главы российского МИД.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия прикрывает свои захватнические намерения в Украине болтовней о "референдумах", но законный статус любые "документы" оккупационных властей будут иметь только в трибунале, на котором будут судить российских военных преступников.

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