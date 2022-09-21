Латвия не будет выдавать никакие визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ

В Латвии заявили, что не будут выдавать никакие визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.

В стране подчеркнули, что решение ограничить пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами останется неизменным.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", — написал он в Твиттере.

Напомним, после объявления частичной мобилизации в России граждане страны-террориста раскупили все прямые авиабилеты из Москвы в турецкий Стамбул и армянскую столицу Ереван на сегодня, 21 сентября. Впрочем, есть нюанс и не все россияне смогут уехать за границу. Подробнее — в ТСН.ua.

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