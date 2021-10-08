Латвия объявляет чрезвычайное положение: невакцинированным запретят посещать супермаркеты

В стране хотят сократить рабочий день в магазинах.

В Латвии на три месяца объявлено чрезвычайное положение из заболеваемость коронавирусом.

Об этом заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс, пишет LSM.

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Решение принял латвийский Совет по кризисному управлению. Власти надеются, что это повысит темпы вакцинации в стране, ведь для непривитых людей будут действовать строгие ограничения.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19. Борьба не закончится — пока охвата вакцинацией в группах риска не достигнет 90%. В обществе в целом не превысит 75%. Это еще довольно долгий путь", — подчеркнул Талис Линкайтс.

Решение вступит в силу после утверждения на заседании правительства. После этого люди, которые не переболели коронавирусом и не привились, смогут делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости. Их лишат возможности посещать супермаркеты.

Власти страны также планирует сократить время работы магазинов и ограничить количество людей на массовых мероприятиях. Также призывают людей перейти на дистанционную работу.

Как сообщалось, Латвия изменила правила въезда в страну для украинских граждан с субботы, 18 сентября. Въезд с целью туризма разрешен только Украинской, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Действие" с QR-кодом для их проверки, а также совместимы с системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в Латвийской Республике.

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