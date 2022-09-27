Латвия объявляет чрезвычайную ситуацию и закрывает один из переходов в приграничных с Россией регионах

В связи с начавшейся в России мобилизацией страна объявила ЧС с 28 сентября по 26 декабря.

Латвийское правительство утвердило предложения Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайной ситуации в регионах, граничащих с границей РФ.

Об этом сообщает Delphi со ссылкой на решение правительства.

Чрезвычайная ситуация в приграничных районах объявлена с 28 сентября по 26 декабря.

"В связи с мобилизацией в РФ с целью активизации военных действий на территории Украины и необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии чрезвычайная ситуация объявлена в Алуксненском, Балвском и Луденском краях", — заявили в правительстве.

Из-за роста давления нелегальной иммиграции из Белоруссии, правительство Латвии с 11 августа 2021 года уже объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдауговском краях и Даугавпилсе, и оно с тех пор неоднократно продолжалось. Оно продлено до 10 ноября.

Также закрывается пограничный переход в Педедзе, а государственной пограничной охране приказали усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию российских граждан.

Напомним, россиянин посетовал, что его оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту и заставили выбросить ее.

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