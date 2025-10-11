Латвия обязала сотни граждан России покинуть страну - какая причина

Латвия / © Pixabay

Латвия обязала 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября из-за того, что они не смогли подтвердить знание латышского языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию от руководителя отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадари Пуке.

Граждане России должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латвийского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 г., чтобы легально оставаться в стране.

Новые правила коснулись почти 30 тысяч граждан России. Хотя большинству удалось их придерживаться, примерно 2600 добровольно покинули Латвию.

Однако 841 гражданин России не предоставил необходимые документы вовремя. Представительница Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке рассказала Politico, что им сообщили о необходимости покинуть страну до 13 октября. Дальнейшее пребывание этих людей в Латвии становится незаконным. Им прекратят предоставлять социальные услуги, а в случае постоянного несоблюдения требований без обоснования могут быть принудительно депортированы.

Ранее сообщалось, что Латвия ввела новые правила въезда для иностранцев, в том числе и для граждан Украины и других стран, не входящих в ЕС, НАТО, ОЭСР, Швейцарию или Бразилию.