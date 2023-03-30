Латвия обязала всех русскоязычных сдать экзамен по государственному языку: россияне ноют

Экзамен будут вынужены даже те россияне, которые живут в Латвии еще с советских времен, но так и не выучили латышский язык.

Сейм Латвии принял в первом чтении изменения в закон, предоставляющий гражданам России с временными видами на жительство дополнительный срок для подготовки к экзамену по государственному языку. Знание латышского языка – главное условие для получения постоянного вида на жительство.

Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, примерно половина граждан РФ, подлежащих экзаменации, к концу марта не подали заявки на проверку владения госязыком Латвии.

Как пишет "Настоящее время", сдавать экзамен будут вынужены даже те россияне, которые живут в Латвии еще с советских времен, но после распада СССР решили получить паспорт РФ. Часто это люди пенсионного возраста.

"Русскоязычная челюсть"

"Со сдачей экзамена у русскоязычных пенсионеров, скорее всего, возникнет немало проблем. Ведь латышский они целенаправленно никогда не учили", – отмечают в издании.

Занятия латышского языка для россиян достаточно простые, но это все равно вызывает недовольство граждан РФ, которын говорят, что "прожили сдесь всю жизнь" и не хотят учить язык страны, в которой живут.

"Это бытовой уровень разговорного языка. Мы учимся заказать еду в ресторане, забронировать столик или купить что-то в магазине: это все простые бытовые ситуации, – говорит преподаватель латышского языка Инесе Рудзите. – Они должны научиться, что и как говорить в таких ситуациях"

После распада СССР многие россияне в Латвии получили паспорт негражданина: ведь для получения гражданства нужно было пройти процесс натурализации, и в том числе сдать экзамен по латышскому языку. Таким образом русскоязычные в Латвии в дополнение к паспортам негражданина получили и российские паспорта.

"Неприятно и обидно, понимаете! Я здесь, в Латвии, очень давно живу, уже 60 лет! Я отработала всю жизнь здесь, 48 лет у меня трудового стажа. И мне обидно, если что-то пойдет не так!", – жалуется россиянка.

Что говорят власти Латвии

В то же время латышские власти отмечают, что если человек живет в Латвии, то не должно быть так, что государственный язык для этого человека чужой и непонятный.

"Если человек знает язык, он его хоть иногда использует. А если человек живет в Латвии, но совершенно ничего не понимает на латышском языке и не может сказать элементарных вещей, это ненормальная ситуация", – объясняет Андрей Юдин, депутат Сейма и глава юридической комиссии.

Причем здесь Украина

Юдин подчеркивает, что катализатором ужесточений стало нападение России на Украину.

"Не секрет, что в Латвии хватает людей, которые войну оправдывают. И если не громко, то в разговорах на кухнях оправдывают агрессию России против Украины. Мы видим, что есть такие люди. Часть из них граждане России – они постоянно живут в Латвии, но они совершенно не хотят интегрироваться", – говорит депутат.

Напомним, что Латвия передала Украине первые 8 авто, конфискованные у пьяных водителей.

Также сообщалось, что Латвия направила Украине новую военную помощь. В новую партию военной поддержки вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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