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Латвия передала Украине первые 8 авто, конфискованные у пьяных водителей: одно – с флагом РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Латвия передала Украине первые 8 авто, конфискованные у пьяных водителей: одно – с флагом РФ

Фото: DELFI

Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

В Латвии было принято решение передавать на нужды Вооруженных сил Украины и медиков автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Первые восемь автомобилей уже отправились в Украину.

Об этом пишет Delfi.

Благодаря пьяным латвийским водителям Украина получит следующие авто:

  • Honda Accord 2008 г.
  • Toyota Corolla Verso 2007 г.
  • Volvo V50 2011 г.
  • Volvo V70 2002г.
  • Volkswagen Touran 2006 г.
  • Volkswagen Passat 2008 г.
  • Volkswagen Golf 1999г.
  • Opel Zafira 2007 г.

В одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку.

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По информации издания, предварительная рыночная стоимость (по ценам в Латвии) всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.

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Автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.

Напомним, что Латвия направила Украине новую военную помощь. В новую партию военной поддержки вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
717
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