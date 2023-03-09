Латвия передала Украине первые 8 авто, конфискованные у пьяных водителей: одно – с флагом РФ

Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.
В Латвии было принято решение передавать на нужды Вооруженных сил Украины и медиков автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Первые восемь автомобилей уже отправились в Украину.
Об этом пишет Delfi.
Благодаря пьяным латвийским водителям Украина получит следующие авто:
- Honda Accord 2008 г.
- Toyota Corolla Verso 2007 г.
- Volvo V50 2011 г.
- Volvo V70 2002г.
- Volkswagen Touran 2006 г.
- Volkswagen Passat 2008 г.
- Volkswagen Golf 1999г.
- Opel Zafira 2007 г.
В одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку.
По информации издания, предварительная рыночная стоимость (по ценам в Латвии) всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.
Автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.
Напомним, что Латвия направила Украине новую военную помощь. В новую партию военной поддержки вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
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