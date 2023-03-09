Латвия передала Украине первые 8 авто, конфискованные у пьяных водителей: одно – с флагом РФ

Латвия начала передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

В Латвии было принято решение передавать на нужды Вооруженных сил Украины и медиков автомобили, конфискованные за управление в нетрезвом состоянии. Первые восемь автомобилей уже отправились в Украину.

Об этом пишет Delfi.

Благодаря пьяным латвийским водителям Украина получит следующие авто:

Honda Accord 2008 г.

Toyota Corolla Verso 2007 г.

Volvo V50 2011 г.

Volvo V70 2002г.

Volkswagen Touran 2006 г.

Volkswagen Passat 2008 г.

Volkswagen Golf 1999г.

Opel Zafira 2007 г.

В одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку.

По информации издания, предварительная рыночная стоимость (по ценам в Латвии) всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.

Автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.

Напомним, что Латвия направила Украине новую военную помощь. В новую партию военной поддержки вошли Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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