Латвия передала Украине военную помощь

Переданы оборудование для ВСУ, продукты и медсредства.

Латвия передала Украине более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование для ВСУ: шлемы, сухпайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена партия боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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"Просто сейчас более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование, подаренные от латвийской армии, направляются в Украину. Шлемы, сухие пайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена большая партия боеприпасов", – говорится в сообщении.

✊ Правильно сейчас более 30 дорожек размещения индивидуальных устройств, поставленных по @Latvijas_armija are heading to #Ukraine. Helmets, dry food, медицинские устройства и медицины. Also a large consignment of ammunition is to be delivered.

1/4 pic.twitter.com/Mi4hF1Hgb4 — Artis Pabriks (@Pabriks) 26 марта 2022

"Помощь также включает продукты питания и пожертвования от @VC4_LV общей стоимостью более 17 тыс. евро, содержащей медицинские средства, а также 11 тыс. марлевых бинтов и одноразовых перчаток, подаренных @Meness_aptieka", — добавил министр.