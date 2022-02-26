Латвия передала Украине военную помощь

Переданы оборудование для ВСУ, продукты и медсредства.
Латвия передала Украине более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование для ВСУ: шлемы, сухпайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена партия боеприпасов.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"Просто сейчас более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование, подаренные от латвийской армии, направляются в Украину. Шлемы, сухие пайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена большая партия боеприпасов", – говорится в сообщении.
✊ Правильно сейчас более 30 дорожек размещения индивидуальных устройств, поставленных по @Latvijas_armija are heading to #Ukraine. Helmets, dry food, медицинские устройства и медицины. Also a large consignment of ammunition is to be delivered.— Artis Pabriks (@Pabriks) 26 марта 2022
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"Помощь также включает продукты питания и пожертвования от @VC4_LV общей стоимостью более 17 тыс. евро, содержащей медицинские средства, а также 11 тыс. марлевых бинтов и одноразовых перчаток, подаренных @Meness_aptieka", — добавил министр.
А также включают в себя фрукты и доставку от @VC4_LV в более чем 17k EUR, которые содержат медицинские средства, как хорошо 11k частей, стоящих скобок и расположительных gloves, полученных по @Meness_aptieka.— Artis Pabriks (@Pabriks) 26 марта 2022
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Кроме того, жители Латвии пожертвовали более 1,5 млн. евро и закупили первые 500 тонн дизельного топлива, чтобы колеса ВСУ ехали. Дополнительная помощь уже по пути, добавил Пабрикс.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.