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Латвия передала Украине военную помощь

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Латвия передала Украине военную помощь

Переданы оборудование для ВСУ, продукты и медсредства.

Латвия передала Украине более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование для ВСУ: шлемы, сухпайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена партия боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Просто сейчас более 30 грузовиков, содержащих индивидуальное оборудование, подаренные от латвийской армии, направляются в Украину. Шлемы, сухие пайки, медицинские приборы и лекарства. Также должна быть доставлена большая партия боеприпасов", – говорится в сообщении.

"Помощь также включает продукты питания и пожертвования от @VC4_LV общей стоимостью более 17 тыс. евро, содержащей медицинские средства, а также 11 тыс. марлевых бинтов и одноразовых перчаток, подаренных @Meness_aptieka", — добавил министр.

Кроме того, жители Латвии пожертвовали более 1,5 млн. евро и закупили первые 500 тонн дизельного топлива, чтобы колеса ВСУ ехали. Дополнительная помощь уже по пути, добавил Пабрикс.

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