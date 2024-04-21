Латвия планирует отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

В Латвии готовятся принять решение о постепенном уходе от русского языка как второго иностранного в образовательных учреждениях.

Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что русский язык преподают как второй иностранный почти в половине латвийских школ, поскольку в некоторых из них альтернатива даже не предлагается.

Также читайте Официально: стала известна окончательная дата чемпионского боя Гвоздика

С новыми изменениями с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык один из официальных языков ЕС или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭС). Русский язык не входит в число этих языков.

"В 2027/2028 учебном году второй иностранный язык будут преподавать в 5 и 6 классе, в 2028/2029 учебном году – в 5, 6 и 7 классах, в 2029/2030 учебном году – в 5, 6, 7 и 8 классах, а в 2030/2031 учебном году — на всей ступени основного образования (5-9 классы)", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, законопроект подвергся резкой критике со стороны частных лиц и различных ассоциаций. Они заявили, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

Напомним, харьковского бизнесмена и мецената Юрия Сапронова сняли с эфира из-за того, что он разговаривал на русском языке.

Читайте также: