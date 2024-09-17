Латвия подняла истребители НАТО на границе с Беларусью: причина оказалась неожиданной

Неизвестный объект у границ Латвии поднял на ноги истребители НАТО.

Военно-воздушные силы Латвии утром во вторник, 17 сентября, заметили неизвестный объект у границ, из-за чего в воздух подняли базируемые в стране истребители НАТО.

Об этом сообщает LSM.lv.

Около девяти часов утра латвийские военно-воздушные силы обнаружили "неопознанный летающий объект" вблизи границы. Тогда неизвестный объект "приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек его на территории Краславского района".

В этой связи для осмотра местности поднимали в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с военной базы Лиелварде. Проверка не обнаружила подозрительных объектов, и самолеты вернулись на базу.

В ВВС Латвии позже уточнили, что подозрительным объектом, как оказалось, была стая птиц.

Напомним, ранее два российских военных самолета двигались над Балтийским морем с выключенными транспондерами и не выходили на связь с гражданскими авиадиспетчерами. Для их перехвата пришлось поднять финские и шведские истребители.

Читайте также: