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Латвия прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией

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Латвия прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией

Фото: gettyimages.com

Правительство Латвии приостановило соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией.

Действие соглашения об экономическом сотрудничестве Латвии и РФ было приостановлено в понедельник, 1 августа. В тот же день между государствами прекратили договоренности о создании межправительственной комиссии в области экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что с 1 августа также приостановлено действие соглашения 2010 года между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между приграничными территориями двух стран.

Также 16 мая приостановили действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Напомним, 30 июля, "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию, заявив о якобы нарушении условий отбора.

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