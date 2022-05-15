Латвия приостановила прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси

Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси в третьи страны.

С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, позволявшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты.

Об этом сообщает Delfi.

Соглашение о прямой перевозке белорусских военных грузов по железной дороге по решению правительства было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

"Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО, поэтому связана правовыми нормами этих международных организаций и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам. Впрочем, госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с РФ и Беларусью в контексте войны России в Украине", — говорится в заявлении.

Напомним, Латвия запретила въезд более 100 гражданам России, в списке ряд представителей шоубиза.

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