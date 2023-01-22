Латвия разработала план на случай новой мобилизации в России: о чем идет речь

В настоящее время на приграничной с Россией территории Латвии фиксируют лишь отдельные инциденты.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что его ведомство готово обеспечить должную охрану границы при попытке массового бегства россиян от мобилизации на территорию соседней страны.

Об этом сообщает издание Delfi.

По словам латвийского министра, уже разработан соответствующий план действий, прошедший апробацию на латвийско-белорусской границе.

"В Латвии накоплен немалый опыт, и организованная белорусами "тренировка" пошла на пользу профессионализму латвийских служб", — подчеркнул он.

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Марис Кучинскис отметил, что в настоящее время на приграничной с Россией территории Латвии фиксируют лишь отдельные инциденты, в целом ситуация находится под контролем.

"Однако тоже самое нельзя сказать о белорусской границе. Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Пожалуй, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко”, — отметил глава латвийского МВД.

При этом он подчеркнул, что среди нарушителей белорусско-латвийской границы немало россиян, прибывающих самолетами в Минск из Москвы.

Напомним, ранее российское посольство в столице Латвии официально сменило адрес. Теперь вся корреспонденция российских дипломатов выходит с улицы Независимости.

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