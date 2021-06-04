Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Латвия рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь

Латвия рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь

Отмечают, что строгие правила миграции были еще более усилены.

Министерство иностранных дел Латвии призывает своих жителей воздержаться от неважных поездок в Беларусь после того, как соседняя страна ужесточила правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

"Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особенно призываем оценить необходимость поездок в Беларусь. Кроме того, строгие правила миграции были еще более усилены. Они могут коснуться латвийцев и белорусов, у которых есть разрешение на постоянное жительство в Латвии", — сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

Напомним, Беларусь ответила на высылку своих дипломатов из Литвы и заявила о "сознательной эскалации". Министерство иностранных дел Литвы 28 мая приняло решение об объявлении двух белорусских дипломатов персонами нон грата.

Новости мира: Лукашенко получил полмиллиарда долларов кредита после последней встречи с Путиным

Новости мира: Лукашенко получил полмиллиарда долларов кредита после последней встречи с Путиным

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 