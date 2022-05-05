Латвия считает, что лучшей помощью Украине был бы статус кандидата в члены ЕС

Латвия считает, что лучшей помощью Украине был бы статус кандидата в члены ЕС

Латвия убеждена, что лучшей помощью со стороны Евросоюза для Украины будет предоставление ей статуса кандидата в члены ЕС уже на ближайшем саммите ЕС.

Латвия также отметила, что продолжает оказывать Украине военную помощь. Страна собирается также после войны отстроить в Украине школы, детские сады, больницы и т.д.

Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на Конференции доноров для помощи Украине.

"Мы продолжаем работать с нашими украинскими партнерами по мере поступления проблем. И мы убеждены, что лучшей помощью Украине было бы предоставление Украине статуса кандидата на следующем саммите ЕС, а также работа над скорейшим завершением этой войны путем помощи Украине", — заявил Ринкевичс.

По его словам, Латвия оказывает Украине поддержку в разных областях, в частности в военной.

"Военная помощь уже превышает 200 млн евро. И, несомненно, мы планируем продолжать", — отметил глава МИД Латвии.

Кроме того, Латвия собирается также принять участие в восстановлении инфраструктуры в Украине, в частности школ, детских садов, больниц и т.д.

Ринкевичс добавил, что в настоящее время Латвия уже выделила Украине 5 млн евро через Всемирный банк, чтобы покрыть бюджетные нужды Украины. Он также анонсировал предоставление 10 млн евро на украинскую программу государственных услуг в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, президент Евросовета рассказал, когда внесет на рассмотрение заявку Украины о членстве.

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