Латвия высылает из страны несколько тысяч россиян, не сдавших экзамен на знание латышского языка

Около 3600 граждан России не сдали экзамен на знание латышского и получат уведомление о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев.

Об этом отметила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УСГМ) Майра Розе, пишет Delfi со ссылкой на TV3 "Nekā personīga".

Также читайте Мелитопольское направление прикрывала только танковая рота: сколько военных было на юге в начале войны

"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено письмо о том, что их будет примерно 3600, которые должны покинуть Латвию. Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попытаться получить разрешение без послаблений — как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", — отметила она.

Она добавила, что из 25 тысяч граждан РФ, подпадающих под действие нового закона, только 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии. На повторный экзамен подали заявку 6700 человек.

Напомним, в Госдуме РФ предлагают закрыть границы с ЕС. Это такой ответ России на запрет стран Европы не пропускать автомобиль с российской регистрацией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.