Латвия запретила овощи, фрукты и зерновые из России и Белоруссии

Латвия окончательно запретила ввоз овощей, фруктов и зерновых из России и Беларуси, а также из других третьих стран, если соответствующая продукция имеет происхождение из этих двух стран.

Об этом говорится на сайте латвийского правительства.

Запрет на импорт распространяется на все овощи, фрукты, ягоды и орехи, зерновые, а также на кормовое сырье и готовые корма. Указывается. что изменения в закон "О сельском хозяйстве и развитии сельских территорий" вступят в силу 8 марта этого года.

Как пограничная с РФ страна Латвия является одним из государств-членов, через которое на рынок ЕС поступает значительный импорт российских продуктов. Именно поэтому в Риге отмечают, что стремятся к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессорой и "инициатива по запрету импорта является дополнительным элементом совместной политики санкций ЕС".

К слову, в прошлом году страны ЕС импортировали из России продукции на общую сумму 2,7 млрд евро, а это даже на 2% больше, чем в 2021 году. Из России в ЕС импортируются все виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В частности, это рыба, крупы, корма для животных, а также молочные продукты, кондитерские изделия из сахара и т.д. Это продукты, которые ЕС может обеспечить сам, с гораздо более строгими стандартами производства и более высоким качеством, отметили в Латвии.

Чиновники заявляют, что зависимость всех стран ЕС, включая Латвию, от российских ресурсов – минеральных удобрений, фуража, продовольствия и энергоносителей – должна быть прекращена. Отмечается, что "эти товары не незаменимы, а их закупка финансирует агрессивную войну России в Украине".

Как сообщалось, Латвия снова продлила ограничения для россиян на въезд в страну. Действие ограничений на туристические поездки, введенные в сентябре 2022-го, продлили до 4 марта 2025 года.

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