Латвия запретила въезд более 100 гражданам России – в списке ряд представителей шоу-биза

Латвия запретила въезд более 100 гражданам России – в списке ряд представителей шоу-биза

Латвия запретила въезд в страну более чем 100 гражданам Российской Федерации.

Запрет вводится на неопределенный срок, а в список внесен ряд представителей российской культуры, политиков и общественных деятелей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

"Руководствуясь законом об иммиграции, я принял решение о включении 102 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике", — отметил Ринкевичс.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par 102 Krievijas Federācijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai newlamo — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 13, 2022

Напомним, 9 мая Латвия внесла в список "нежелательных лиц" еще ряд российских знаменитостей. В частности, в список попали: певец Филипп Киркоров, комик Евгений Петросян, артист Владимир Винокур и художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова. Всем запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

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