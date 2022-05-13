Латвия запретила въезд более 100 гражданам России – в списке ряд представителей шоу-биза

Латвия запретила въезд в страну более чем 100 гражданам Российской Федерации.
Запрет вводится на неопределенный срок, а в список внесен ряд представителей российской культуры, политиков и общественных деятелей.
Об этом сообщил министр иностранных дел Балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.
"Руководствуясь законом об иммиграции, я принял решение о включении 102 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике", — отметил Ринкевичс.
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par 102 Krievijas Federācijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai newlamo— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 13, 2022
Напомним, 9 мая Латвия внесла в список "нежелательных лиц" еще ряд российских знаменитостей. В частности, в список попали: певец Филипп Киркоров, комик Евгений Петросян, артист Владимир Винокур и художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова. Всем запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.
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