Латвийская авиакомпания назначила дополнительные рейсы из Киева в Ригу

Также, компания совершит прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу, 19 февраля.

Из-за повышенного спроса латвийская авиакомпания airBaltic назначает два дополнительных рейса Киев-Рига.

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Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе на своем официальном сайте.

Рейсы запланированы на 15 и 16 февраля 2022 года.

"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева (Украина) в Ригу (Латвия), авиакомпания airBaltic запланировала два дополнительных рейса 15 и 16 февраля 2022 года", — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, перевозчик планирует совершить прямые рейсы Киев-Вильнюс во вторник, четверг и субботу.

Напомним, что из-за угрозы нападения России страховые компании начали отказываться страховать воздушные суда, следующие в Украину. Это может привести к отмене рейсов. Некоторые компании уже начали отменять рейсы в Украину. Так, 13 февраля, по информации из аэропорта Борисполя, нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. В то же время, сам авиаперевозчик об изменениях не сообщает. 14 февраля стало известно, что норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности.

В то же время, чтобы предотвратить закрытие неба Украина будет страховать самолеты вместо частных страховых компаний. Так, Кабинет министров уже выделил 16,6 миллиарда гривен на гарантию бесперебойных полетов в Украину для авиаперевозчиков. Это решение было принято накануне вечером на экстренном заседании Кабмина.

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