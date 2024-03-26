Латвийская компания готова возобновить полеты в Украину — какие условия выдвигает

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic готова возобновить полеты в и из трех украинских городов, как только разрешат условия безопасности. В частности, речь идет о возобновлении полетов в Киев и Киев, Львов и Одессу, когда это позволят условия, связанные с безопасностью.

Об этом авиакомпания написала в Х по итогам визита представителей в Киев 25 марта.

"AirBaltic выразила готовность возобновить полеты в/из Киева, Львова и Одессы, стремясь реинтегрировать эти города в свою сеть после войны, как только это станет безопасным", — сообщили в AirBaltic.

Исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс встретился с вице-премьером по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и гендиректором Международного аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским в Киеве 25 марта.

Отметим, что самолет компании AirBaltic последним покинул аэропорт "Борисполь" в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства Украины.

Напомним, в Польше планируют создать новую авиабазу вблизи границы с Украиной. Там будут размещены вертолеты.

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