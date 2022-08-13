Латвийский премьер призвал принять решение о прекращении выдачи виз россиянам на уровне ЕС

В Латвии выступают с призывом принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам РФ на уровне Европейского Союза.

С инициативой выступил латвийский премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Таким образом он хочет усилить санкции против агрессорf России.

Об этом сообщает издание Delfi.

По мнению главы правительства Латвии, решение должно быть централизованным на уровне Европейского Союза.

К слову, Латвия объявила о приостановлении выдачи виз российским и белорусским гражданам на прошлой неделе. Впоследствии к этим двум странам Балтии присоединилась еще и Эстония. В Таллине объявили, что за некоторыми исключениями останавливает выдачу виз гражданам России.

Кроме того, приостановила выдачу виз гражданам России Чехия. Официальная жажда приняла такое решение еще 25 февраля – на следующий день после вторжения России в Украину.

Как сообщалось, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. Он также официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

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