Латынина: "Самое страшное для России — то, что Путин после поражения в войне останется у власти"

Путин все чаще подражает исламским террористам и пытается навязать свою правду россиянам.

Если российский диктатор Владимир Путин останется у власти после поражения в войне с Украиной, это станет самым плохим развитием событий для России.

Такое мнение в интервью "ГОРДОНУ" высказала российская журналистка Юлия Латынина.

"Мы знаем по истории, случается, что военные поражения заканчиваются сменой режима, а случается, как в случае Саддама (казненный президент Ирака – ред.), что нет. И тогда, конечно, это будет для всех ужасным вариантом. Я подозреваю, что Путин к нему, в частности, готовится", – заявила журналистка.

Латынина убеждена, что Россия закончит как Северная Корея, ведь Путин в последнее время все чаще подражает исламским террористам, "в частности, в большинстве своих идеологических построений": "Путин сначала сам нападает, а потом утверждает, что это он жертва агрессии "страшного НАТО".

"Абсолютно то же говорят исламские террористы, которые сначала сносят башни-близнецы, а потом говорят: "Америка на нас напала, вторглась в Афганистан". Агрессор, позиционирующий себя как жертва, — это самое страшное и параноидальное, что может быть в мире", – убеждена Латынина.

По ее словам, самое страшное, что делает Путин – это пытается внушать свою правду населению.

"И мы знаем, что есть такие регионы мира, где население такими представлениями полностью прониклось... Есть регионы, где такие идеологии действительно становятся народными", — подчеркнула Латынина.

Переворот в России

Российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал, что в РФ начинается раскол элит в кругу генералов, а рядовые россияне массово меняют свое мнение о войне в Украине. По его словам, элита ненавидит Путина. К тому же, выражает свою неприязнь открыто.

В частности, российские генералы отдают себе отчет в значительных провалах своей армии в войне против Украины и боятся застать тот момент, когда будет объявлена капитуляция.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу на следующей неделе может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессорки Владимир Путин опасается.

Кроме того, в Кремле появляются первые храбрецы, выражающие Путину несогласие. Так, американское издание Washington Post обнародовало статью, в которой говорится, что среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией владеет разведка США.

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