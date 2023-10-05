Лауреат Нобелевской премии по физике отдаст свое денежное вознаграждение в поддержку Украины

Краус уже отдавал часть других недавно полученных премий на благотворительность для Украины

Нынешний лауреат Нобелевской премии по физике, венгерский ученый Ференц Краус, заявил, что передаст денежное вознаграждение от премии в поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Об этом передает Portfolio.

Исследователь вместе со своими коллегами – Пьером Агостини (Университет Огайо, США) и Анн Льюйе (Лундский университет, Швеция) – разделит в общей сложности 11 млн шведских крон (почти €947 тыс.).

Нынешние Нобелевские лауреаты по физике / Фото: Twitter/The Nobel Prize

Деньги получит организация Science4People: что о ней известно

Краус передаст полученные деньги организации "Наука для людей" (Science4People), созданной 1,5 года назад для помощи украинцам, пострадавшим от полномасштабного вторжения России.

На сайте организации сообщают, что она помогает детям, которые потеряли свои дома на востоке Украины и переехали на запад страны. Одна из основных целей организации – поддержка, прежде всего, школ в Украине.

Среди проектов, уже реализуемых в Украине Science4People — строительство новой инфраструктуры для начальной школы в одном из сел Закарпатья, где проживают ВПЛ.

Краус уже отдавал часть других недавно полученных премий в пользу этой украинской инициативы, и намерен сделать то же с Нобелевской премией.

Напомним, что Нобелевскую премию по физике в 2023 году получили ученые Ференц Краус, Пьер Агостини и Анн Льюе за "экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе".

"Они продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны двигаются или изменяют энергию", – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Ференц Краус родился и получил образование в Венгрии, имеет австрийские корни. В настоящее время ученый работает в Германии.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из США и россиянин, исследовавшие квантовые точки.

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