Лауреат самой престижной литературной премии Японии признала, что написала роман с помощью ChatGPT

Японка получила престижную премию за роман, а потом призналась, что написала его с помощью искусственного интеллекта
В Японии писательница Риэ Кудан получила престижную литературную премию имени Акугатавы за свой роман. Позже писательница призналась, что примерно 5% романа она написала с помощью ChatGPT.
Об этом сообщает издание RFI.
О том, что 5% книги написано с помощью чат-бота ChatGPT, писательница рассказала только после получения премии.
"Иногда я консультируюсь с ИИ по поводу своих беспокойств, о которых я не могу поговорить с кем-то другим. При написании этой книги я активно использовала генеративный искусственный интеллект ChatGPT. Около пяти процентов книги – это дословные цитаты предложений, сгенерированных ИИ. Я хотела бы продолжать писать романы, которые позволят мне выявить свои творческие способности, эффективно используя ИИ", – сказала она.
Роман Риэ Кудан Tokyo-to Dojo-to ("Токийская башня сострадания") получил премию Акутагавы, которую присуждают раз в два года. Судьи назвали его как "почти безупречный" и "универсально приятный".
Действие книги разворачивается в футуристическом Токио. В центре – история архитектора, спроектировавшая высотную башню, где с комфортом содержатся преступники. Сама архитектор недовольна такой терпимостью общества. Также в книге поднимается тема искусственного интеллекта.
В социальных сетях мнения относительно неортодоксального подхода Кудан к написанию разделились, а скептики назвали его морально сомнительным и не заслуживающим награды.
Но другие отмечали ее изобретательность и усилия, которые она прилагала, чтобы экспериментировать с разными подсказками.
Заметим, что премия классика японской литературы Рюноске Акутагавы была основана в 1935 году.
Ранее соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект вытеснит около 40% работников.
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