Лауреата Нобелевской премии по медицине не могут найти: что произошло с иммунологом Фредом Рамсделлом

Иммунолог Фред Рамсделл / © Wikimedia Commons

Нобелевский комитет столкнулся с необычной проблемой: одного из лауреатов премии в области медицины в этом году не могут наградить, поскольку он выключил телефон и пошел в поход в горы. Иммунолог Фред Рамсделл, ставший одним из трех победителей в этом году, «живет лучшая жизнь» где-то в горах Айдахо вне зоны досягаемости для звонков и электронных писем, сообщил его коллега.

Об этом пишет The Guardian.

Цифровой детокс Нобелевского масштаба

Фред Рамсделл, старший советник в Сан-Францисской лаборатории Sonoma Biotherapeutics, разделил престижную премию с Мэри Брунков (Сиэтл, Вашингтон) и Шимоном Сакагучи (Университет Осаки, Япония). Они были отмечены за открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

«Я пытался дозвониться ему сам. Думаю, он, возможно, путешествует с рюкзаком в безлюдной местности в Айдахо», - отметил Джеффри Блюстоун, соучредитель лаборатории и друг Рамсделла.

Комитет также испытывал трудности с тем, чтобы дозвониться Мэри Брунков, поскольку исследователи находятся на Западном побережье США, где время отстает от Стокгольма на девять часов. В конце концов Брунков вышла на связь, но Рамсделл до сих пор остается недостижимым.

«Хранители» иммунной системы и их значение

Трех ученых наградили за исследование, идентифицировавшее «хранителей иммунной системы» — так называемые регуляторные Т-клетки. Их совместная работа касается механизма «периферической иммунной толерантности», который имеет решающее значение: этот механизм предотвращает, чтобы иммунная система начала вредить собственному организму, что является причиной аутоиммунных заболеваний.

Сакагучи, которому сейчас 74 года, совершил первое ключевое открытие еще в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток. 64-летняя Брунков 61-летний Рамсделл совершили свое ключевое открытие в 2001 году.

Это исследование положило начало новой области медицины и привело к разработке потенциальных методов лечения, которые уже проходят клинические испытания.

Исторические курьезы с нобелевскими лауреатами

Это не первый случай, когда Нобелевский комитет сталкивается с трудностями при попытке связаться с победителями. В 2020 году подобная ситуация произошла с лауреатами премии по экономике. Когда телефон Боба Уилсона в Стэнфорде зазвонил ночью, он его… выключил, ведь звонок мешал ему отдыхать. Комитету пришлось звонить по телефону его жене.

Когда комитет не смог связаться с другим лауреатом, Полом Милгромом, Уилсону пришлось идти будить его лично. Камеры безопасности Милгрома зафиксировали момент, когда ему сообщили о победе, на что он удивленно ответил: «Действительно? Вау».

Напомним, в прошлом году нобелевская лауреатка из Южной Кореи Хан Кан, которая получила премию по литературе, отказался от пресс-конференции из-за войны в Украине и израильско-палестинского конфликта.